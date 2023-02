Forlenga varetekt

Tingretten har forlenga varetektsfengslinga for ein 17 år gamal gut som er mistenkt for alvorleg kroppsskading.

Guten anka den førre varetektsfengslinga til Frostating lagmannsrett, men fekk avslag.

Retten kom til at guten kan bli dømd til ei straff på over 6 månader, at det er fare for gjentaking og at plassering i barnevernsinstitusjon er lite aktuelt.