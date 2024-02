Forlenga tvungen psykiatrisk behandling

Tingretten har forlenga perioden med tvunge psykisk helsevern for ein mann i trettiåra.

Mannen blei dømd til tvunge psykisk helsevern i 2020 – etter å ha stukke ein mann i tinningen med eit skrujern.

Retten kom til at sjukdomshistoria og prognosane framover viser at mannen har behov for medisinering og klare rammer i lang tid. I tillegg har retten lita tru på at frivillig behandling vil fungere for mannen.