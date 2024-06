Forlenga med Molde

Johanne Nypan har forlenga kontrakten med Molde handball elite med tre år. Høgrebacken, som fyller 21 år denne veka, kom til klubben for to år sidan. Trenar Tor Oddvar Moen seier utviklinga til Nypan sette fart sist sesong, og at ho har blitt ein vikig bidragsytar for laget.