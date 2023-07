Forlenga forvaring

Ei kvinne i 40-åra er dømd til vidare forvaring i tre år, etter drapet på ein seks år gamal gut på Smøla i 2001. Kvinna blei dømd i høgsterett til forvaring i 13 år, men dette er seinare forlenga. Kvinna bur no på ein døgnbemanna institusjon på Austlandet, og retten er komen til at det framleis er stor fare for nye, alvorlege brotsverk om ho blir sett fri. Den seks år gamle guten blei drepen og funnen fleire dagar seinare etter ein omfattande leiteaksjon. Ho var i si tid den første kvinna som blei dømd til forvaring i Noreg.