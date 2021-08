Forlater KBK

Angreps-spilleren Flamur Kastrati er ferdig i Kristiansund. Eliteserieklubben Odd har lenge vært nevnt som hans nye klubb, og nå bekrefter Odd på sin hjemmeside at Kastrati er klar for klubben fra 1.september. Flamur Kastrati kom til Kristiansund i 2018, og han har scoret åtte mål på 53 kamper for klubben.