Forlater KBK

Brent Lepistu har blitt enig med Kristiansund ballkubb om å avslutte kontrakten. Lepistu kom til klubben før sesongen i fjor, og har spilt 20 kamper. Sportslig leder Kenneth A. Leren, sier til klubbens nettside at oppholdet ikke har blitt helt som noen av oss ønsket, og at de derfor sammen har kommet til beslutningen om at det er best for begge parter å avslutte arbeidsforholdet.