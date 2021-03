Forlater AaFK

Vetle Fiskerstrand forlater AaFK til fordel for spill i andredivisjonsklubben Florø. Sportslig leder Bjørn Erik Melland sier til aafk.no at de sammen har kommet frem til at det beste for Fiskerstrand vil være å komme til en klubb hvor han kjenner på tillit og får rikelig med spilletid på et så høyt nivå som mulig.