Forlaget må trykke flere bøker

Slektskrøniken til Edvard Hoem om forfedrene i Romsdal er nå trykt opp i et opplag på nesten 365.500 bøker på fire år. Den femte boka «Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren» som kom ut 23. november handler om tippeoldemora, Marta Kristine Nesje, som i 1821 gikk fra Molde til Christiania for å bli jordmor. Førsteopplaget var på 25 000 bøker, men forlaget må nå trykke opp 12 500 nye eksemplar for å ikke å gå tom til jul. Mest av alt er Hoem fornøyd med at bøkene blir så godt tatt imot selv om de er skrevet på nynorsk. – Det er veldig hyggelig og det viktigste er at det ser ikke lenger ut til at nynorsk er en hindring for å nå et bredt publikum, sier Hoem.