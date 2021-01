Forkaster anken til motstandsgruppe

Lagmannsretten har forkastet anken til gruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya». Etter at Sunnmøre tingrett i november sa nei til å stanse arbeidet på Haramsfjellet valgte gruppen å ta saken videre til lagmannsretten. I kjennelsen står det at Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten. Det gjøres ingen endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» skriver i en presemelding at det er uforståelig at anken er forkastet.