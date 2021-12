Forkaster anke etter dødsulykke i Rauma

En mann er frikjent for uaktsomt bildrap i Rauma sommeren 2019 etter at han trolig sovnet bak rattet. Dette skjer etter at Høyesterett nektet å behandle påtalemyndighetens anke. Mannen ble først dømt i tingretten og så frikjent i lagmannsretten.

Frostating lagmannsrett la i sin dom i oktober til grunn at mannen sovnet bak rattet. I retten forklarte mannen at han hadde hatt fri i én uke og var fullt uthvilt da ulykken skjedde. Lagmannsretten mente derfor at han ikke hadde opptrådt uaktsomt i tiden før ulykken og ikke kan klandres for å ha sovnet, skriver Rett24. Påtalemyndigheten anket så rettsanvendelsen, men Høyesteretts ankeutvalg forkastet altså anken, og mannen blir frikjent.