Forkastar anke

Frostating lagmannsrett har forkasta anken i saka mellom Hareid Elektriske AS og det danske selskapet Lemvigh-Müller AS.

I oktober i fjor blei Hareid Elektriske AS dømt i Møre og Romsdal tingrett til å betale vel 1,9 millionar danske kroner, pluss renter. I 2020 blei det opna konkurs i eit av selskapa til Hareid Elektriske AS. I etterkant av dette sende Lemvigh-Müller eit krav på om lag to millionar kroner til Hareid Elektriske, fordi dei hadde kausjonert for selskapet som no var konkurs.

Hareid Elektriske meinte at kausjonsavtalen hadde falle bort, men det var tingretten ueinig i. Selskapet anka seinare dommen, men no har Frostating lagmannsrett kome til same konklusjon som tingretten og har forkasta anken.

Hareid Elektriske AS er også dømd til å betale 250.000 kroner i sakskostnader Lemvigh-Müller AS.