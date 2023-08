Forkasta anke på varetektsfengsling

Anken frå ein mann som er fengsla i fire veker og sikta for overgrep er forkasta av Lagmannsretten. Mannen var ein av dei fem som er sikta for seksuell omgang med barn under 14 år, eller medverking til dette, i Molde.

Hendinga skal ha skjedd i Molde 24. juli. Tre av dei antekne gjerningspersonane er under den kriminelle lågalder, ein er under 18 år og ein er over 18 år. Det er mannen som er over 18 år som er varetektsfengsla. Han anka fengslinga forrige veke, men anken blir altså forkasta.