Forkasta anke

Frostating lagmannsrett har forkasta anken til ein mann i 30-åra. Mannen blei arrestert i midten av februar og fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. Mannen er sikta for vald og valdtekt til samleie. Mannen anka fengslinga til Frostating lagmannsrett, som støtta vurderinga til Møre og Romsdal tingrett. Retten meiner det er fare for at mannen kan forspille bevis og at han er skuldig i forhold som vil gi ei straff på meir enn seks månader.