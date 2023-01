Forkasta anke

Frostating lagmannsrett har forkasta anken til ein mann i 30-åra frå Litauen.

Mannen blei i starten av januar arrestert i samband med ein tilfeldig trafikkontroll på Sunnmøre. Bakgrunnen for arrestasjonen var at han er etterlyst og kravd overlevert til litauiske myndigheiter. Der er mannen dømt til fengsel for tilknyting til ein organisasjon som held på med menneskehandel og ulovleg oppbevaring av våpen.

Politiet fekk medhald i fire vekers fengsling for mannen, som anka dette til lagmannsretten. Mannen viste til at han no hadde bustad på Sunnmøre og at det ikkje var grunn til å frykte at han skulle unndra eller hindre overlevering. Lagmannsretten var derimot einig i vurderinga til tingretten om at det mellom anna var ein fare for at mannen vil unndra seg straff om han bli slept fri, og forkasta anken.