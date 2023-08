Forhåndsstemming på kjøpesentre

Det har blitt stadig vanligere å få kunne forhåndsstemme på kjøpesentrene. I dag åpna stemmelokalet på Moa i Ålesund.

Erfaringene fra stortingsvalget i 2021 var svært positive, sier valgmedarbeider Tore Hals i Ålesund kommune. Han mener det er bra at velgerne får muligheten til å stemme på kjøpesenteret.

– Det er her folk ferdes og det er enkelt for dem å stikke innom, sier Tore Hals. Tendensen er at stadig flere velger å forhåndsstemme ved valg.

På Moa var det god pågang med velgere i dag. I løpet av få minutter etter at stemmelokalene åpnet dannet det seg en liten kø av folk som ville stemme.