Forhåndsstemmene: Vil ha Haram ut av Ålesund

Forhåndsstemmene i folkeavstemninga viser et overveldende flertall som mener at Haram bør få gå ut av Ålesund. 87 prosent stemte for at Haram får skille seg fra Ålesund, mens 12 prosent vil at Haram skal bli værende.

Det er bare innbyggerne i tidligere Haram som har deltatt i folkeavstemninga. Rundt 30 prosent av de stemmeberettigede har forhåndsstemt. Det endelige resultatet er ventet rundt kl. 23 i kveld.

Opinionsundersøkelsen der innbyggere fra hele Ålesund kommune har deltatt, viser at rundt halvparten av de spurte støtter at Haram får gå ut av Ålesund. 43 prosent er uenig i dette.

17. mars skal kommunestyret i Ålesund avgjøre om det skal sendes en søknad om å la Haram få skille seg fra Ålesund.