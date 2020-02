Forhandlar om tolv skip

Dei førebelse rekneskapstala for 2019 viser at Havila Shipping framleis går i minus. I dei to siste åra har dei tapt nærmare 1,5 milliard sjølv om tala for 2019 er i betring. Havila Shipping har forhandla om ei ny refinansiering av selskapet sidan våren 2019 der tolv av skipa kan bli tatt over av lånegjevarane. Dei forhandlingane er ikkje komne i mål, men selskapet har framleis eit mål om å ha kontrollen over mest mogleg av flåten melder nett.no.