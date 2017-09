Forhandlar med konkursbuet

Renovasjonsselskapet ÅRIM på Sunnmøre er no i forhandlingar med konkursbuet etter RenoNorden og med DNB med sikte på å ta over bilar og tilsette. Representantskapet i ÅRIM blei orientert om prosessen torsdag ettermiddag. Leiar i representantskapet, Tore Johan Øvstebø, håper at forhandlingane fører til at brukarane skal merke minst muleg av konkursen