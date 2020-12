Forfalska underskrift

Ein dagleg leiar frå Sunnmøre er dømt til 21 dagars fengsel på vilkår. Mannen skal blant anna ha forfalska ein tidlegare tilsett sin signatur på eit dokument. Han blei også dømt for brot på arbeidsmiljølova for å ha trekt lønn frå den tilsette utan at han hadde rett til det. Mannen må difor også betale i overkant av 92.000 kroner i erstatning til den tilsette.