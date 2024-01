Foreslo å ta imot null flyktninger

Under formannskapsmøtet i Ålesund kommune tirsdag foreslo Tor André Gram Franck (Frp) at kommunen ikke skal ta imot noen flyktninger i 2024. Det skriver Sunnmørsposten.

Imdi har oppfordret Ålesund til å ta imot over 400 flyktninger i år, som følge av krigen i Ukraina. Kommunedirektøren har i sin innstilling før møtet lagt vekt på at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og at det er mangel på tilpassede boliger.

– På bakgrunn av bekymringene i kommunedirektøren sin saksutredelse fremmer Frp følgende forslag: Ålesund skal ta imot null flyktninger i 2024, sa Tor-André Gram Franck (Frp), ifølge avisa.

Forslaget ble nedstemt. Flertallet endte til slutt opp med å gå med på kommunedirektørens innstilling, å ta imot 250 flyktninger.

De som ikke stemte for, var Ap, SV og KrF sine fire representanter. De stemte for at Ålesund bør ta imot alle 410 som Imdi har bedt om.