Foreslår ytterlegare bompengekutt

Venstre har sendt inn eit såkalla Dokument 8-forslag på Stortinget der dei forslår å setje ned bompengesatsane for Nordøyvegen ytterlegare ned. Prisen for å bruke fastlandssambandet i Ålesund kommune blei redusert av fylkestinget for nokre veker sidan. Men Venstre meiner dette ikkje er nok og vil ha Stortinget med på ein ytterlegare reduksjon.