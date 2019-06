Foreslår to nye kommunevåpen

Komiteen for nytt kommunevåpen og ordførarkjede foreslår to nye kommunevåpen for Nye Ålesund kommune. 13. juni skal fellesnemnda gi si tilråding om nytt kommunevåpen til det nye kommunestyret som skal veljast i haust. Komiteen har i løpet av prosessen i fellesskap komen fram til at eit nytt kommunevåpen kan vere samlande for den nye kommunen.

– Prosessen har vore lærerik, utfordrande og skapt stort engasjement i alle fem av dagens kommunar, seier komiteen. Frå 1. januar 2018 gjeld nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg.