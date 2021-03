Foreslår resirkuleringsfond

Maritimt Forum foreslår at det blir etablert et resirkuleringsfond for offshorefartøy. Forslaget vil bety at norske verft får muligheten til å gjenvinne minst 50 offshoreskip som i dag ligger i opplag langs kysten, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd. Han mener dette vil bidra til å gi industrien viktige oppdrag og samtidig legge et grunnlag for grønn flåtefornyelse. Ingjerd sier at utsiktene frem mot 2022 er dystre på grunn av koronapandemien, og at et resirkuleringsfond vil være et godt tiltak for å få næringa over kneika.