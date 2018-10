Foreslår lavere sukkeravgift

Regjeringen foreslår lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft, etter det NRK erfarer. Leder for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Molde, Oskar Dag Sylte jr., er en av dem som har kjempet for å få redusert avgifta på brus. Sylte og andre mineralvannfabrikker frykter avgifta skal knekke bransjen.