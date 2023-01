Foreslår Aure-Hitra som pilotprosjekt

Frp ber regjeringa sørge for at et nytt fergesamband mellom Aure og Hitra blir et pilotprosjekt.

Forslaget ble fremmet for Stortinget da møtet i plenum startet i dag. Fokuset må være å prøve ut flytende fergekaier og forsøk med eventuelt autonome ferger, mener partiet

Frp mener at det nye fergesambandet må bli lagt inn i inntektssystemet til Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune så raskt som mulig etter at prosjektet er klart.

Stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) har tro på at dette fergesambandet vil være på plass i løpet av noen år, men sier det er opp til stortingsflertallet å avgjøre dette.