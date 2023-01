Foreslår Aure-Hitra som pilotprosjekt

Frp ber regjeringa sørge for at et nytt fergesamband mellom Aure og Hitra blir et pilotprosjekt.

Forslaget ble fremmet for Stortinget da møtet i plenum startet i dag. Fokuset må være å prøve ut flytende fergekaier og forsøk med eventuelt autonome ferger, mener partiet

Frp mener at det nye fergesambandet må bli lagt inn i inntektssystemet til Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune så raskt som mulig etter at prosjektet er klart.