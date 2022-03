Foreslår at 34 klassar ikkje blir sett i gang

For låge søkartal gjer at fylkeskommunedirektøren foreslår at til saman 34 klassar på 13 skular ikkje blir sett i gang skoleåret 2022/2023. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Dette gjeld tilbod ved Gjermundnes, Haram, Hustadvika, Kristiansund, Rauma, Romsdal, Stranda, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein og Ålesund vidaregåande skule. Saka skal først til behandling i yrkesopplæringsnemnda 23. mars, deretter til utdannings- og kompetanseutvalet 24. mars.