Foreslår alternativ til samband

Talsperson for de som bor på Store Kalvøy i Ålesund, Asbjørn Schjelderup, tar til orde for et nytt hurtigbåtsamband. De ni som bor der, risikerer å miste både ferge- og hurtigbåttilbudet når gigantprosjektet Nordøyvegen står ferdig, og fylkeskommunen og kommunene er ikke enige om hvem som har ansvaret for en løsning for øyboerne. Schjelderup vil ha et hurtigbåtsamband mellom Søvika, Store Kalvøy, Valderøya og Ålesund som vil gi et tilbud både for pendlere og folk som skal reise med fly. Han mener det haster med å finne en løsning.