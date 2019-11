Foreslår å øke gebyrene

Det nye renovasjonsselskapet ReMidt foreslår å øke gebyraa for husholdninger og fritidsboliger på Nordmøre med mellom 6 og 12 prosent neste år. Det skriver Tidens Krav. Smøla kan få størst prosentvis økning, noe som blir rundt 820 kroner økning for stor dunk og 410 for liten. Til gjengjeld blir det utvida åpningstid og fri levering av avfall ved alle gjenvinningsstasjonene.