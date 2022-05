Foreslår å legge ned 31 sjukeheimsplassar

Det kan bli kutt i sjukeheimsplassar både i Nesset, Midsund og Glomstua i Molde. I alt 31 plassar er foreslått nedlagt av kommunalsjefen. Nedlegginga skal skje gradvis over fleire år. Det skriv Romsdals Budstikke. Ifølge avisa skal kutta gjerast for å spare pengar. Kommunalsjefen opplyser at reduksjon skal gjennomførast trinnvis når det blir ledige plassar og at ingen skal miste plassen sin.