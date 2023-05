Foreslår å innføre betaling på gratis ferger

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak foreslår at alle ferjer her i fylket får en takstøkning på én sone. Det skal også gjelde for de ferjestrekningene som i dag er gratis og for dem som etter planen skal bli gratis fra august. Det går frem av innstillingen til samferdselsutvalget i fylket.

Saken skal opp i samferdselsutvalget neste uke. Deretter skal det endelig avgjøres på fylkestinget i juni, skriver Sunnmørsposten.