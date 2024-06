Føresette varsla

Alle fire involverte er blitt dimitterte etter ei hending på Hatlane i Ålesund i ettermiddag. Ein person skal ha vist fram ein kniv. Tre av dei er under 18 år, og foreldre og føresette blir varsla. Politiet har gjort funn av mindre mengder narkotika, og to personer er melde for å vere involverte i dette.