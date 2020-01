Førerkortbeslag etter kontroll

UP har hatt trafikkontroll ved Liadal i Ørsta og det førte til to førerkortbeslag og fem forenkla forelegg. Høyeste fart i 60- sonen var 88 km/t. I Velledalen ble en mann i 20-årene fratatt førerkortet for å ha kjørt i 89 km/t i 60-sonen.