Førerkort beslaglagt etter sladding

To menn en i 20-årene og en i 30-årene er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt på grunn av sladding med bil. Begge ble tatt av UP i Ålesund kommune i kveld, den ene ved et næringsområde på Digernes i Ålesund, den andre ved Breivika.