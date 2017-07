Foreløpig resultatløs leteaksjon utenfor Ålesund

Det pågår et søk etter at Florø Kystradiostasjon fikk inn signaler som er tolket som mayday-signaler klokken 17.23 i ettermiddag. Signalene kom antagelig fra en fritidsbåt.

Vanskelig å tyde

Pressevakten ved Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at det var vanskelig å tyde meldingen.

– Det er ingen redningsaksjon, det er en søksaksjon, basert på en melding som ble oppfanget av Florø Kystradiostasjon. Vi har etterhvert snevret inn aktuelt område til å være Vigra ned mot Ålesund, inn Grytafjorden og Ellingsøyfjorden. Vi vet ikke om det er en reell nødmelding, det greier vi ikke å lese ut fra det som blir sagt, men vi greier heller ikke å konkludere med at det er en falsk melding, og derfor har vi iverksatt søk fra sjøen og fra lufta, sa Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen til NRK klokken 18.23.

Kan dreie seg om falsk melding

En knapp time senere, klokken 19.15, var søket fremdeles uten resultater.

– Vi har nok en til to timer igjen før søket er ferdig. Jo lengre tid som går uten at vi finner noen, noen meldes savnet eller vi får meldinger om at noen er i nød, jo mer sannsynlig er det at det dreier seg om en falsk melding. Men det er ikke noe vi kan konkludere med før søket er ferdig, opplyser Åmlid.

HRS har satt inn redningsskøytene Idar Ulstein og DNV II i søket. Søket har pågått siden like før klokken 18. Tidligere i søket deltok også luftambulansen, men den er nå trukket ut for å utføre helseoppdrag. HRS ønsker at publikum med opplysninger i saken kontakter dem på 51646000.