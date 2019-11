Foreldrepengar til alle

Møre og Romsdal KrF vedtok i helga ein resolusjon om å erstatte dagens eingongsstønad med foreldrepengar for alle nybakte foreldre. Eingongsstønad er for dei som ikkje har hatt inntekt og dermed ikkje krav på foreldrepengar ved fødsel eller adopsjon. Rådsmøtet viser til at dagens system er urettferdig for foreldre utan jobb. Dei vil difor styrke rettane for alle som skal bli foreldre.