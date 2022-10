Foreldrepar blir sett fri

Foreldreparet frå Sunnmøre som har vore varetektsfengsla etter at babyen deira døydde blir lauslatne. Politiet seier det ikkje lenger er fare for at bevis kan gå tapt, og at dei to dermed kan sleppast fri.

Dei to er framleis sikta for grov mishandling eller medvirkning til det, men ingen av dei har vedgått straffskuld.

Babyen var fem månader gamal då han døydde.