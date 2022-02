Foreldrepakke skal hindre vold

En foreldrepakke skal bidra til å hindre vold mot små barn. Helsestasjoner og sykehus i Møre og Romsdal tar nå i bruk Stine Sofie Foreldrepakke, et informasjonsprogram for nybakte foreldre. Målet er å gi støtte og verktøy til foreldre og dermed forebygge situasjoner som er farlige for barnet. Onsdag holdt Stine Sofies stiftelse kurs for de ansatte ved Ålesund sykehus.