Foreldremøte etter mulige overgrep

Politiet i Møre og Romsdal etterforsker en ansatt i en barnehage i Romsdalsregionen for seksuelle handlinger mot to barn. Det skriver Romsdals Budstikke. Politiet skal ifølge avisa ha mottatt en bekymringsmelding i september 2018 som førte til at de begynte å etterforske saken. Politiet skal nå ha møte med foreldrene i den aktuelle barnehagen for å informere om saken og potensielt avdekke mer. Politiadvokat Maria Vike Nørve sier til avisa at politiet ikke kan utelukke at det kan være flere fornærmede i saken. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra politiadvokaten tirsdag kveld.