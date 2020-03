Foreldre må følge med

Politiet meldte tirsdag om at de har fått inn tips fra foreldre om at det er noen som selger E-sigaretter til barn ned i 13-års alderen i Ørsta. Pål Inge Olsen ved lensmannskontoret i Volda og Ørsta, sier at de også har fått inn tips fra skoler på Søre Sunnmøre om at E-sigaretter blir brukt av unge. E-sigaretter med nikotin er ulovlig for alle i Norge. For de under 18 år er også E-sigaretter uten nikotin ulovlig. – Vi vet ikke hvem som selger dette i Ørsta, men vi ønsker å advare slik at foreldre og lærere kan følge med, sier Olsen.