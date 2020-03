Førebur seg på at bønder blir sjuke

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider no med kommunane om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med koronapandemien. Dei etterlyser no personar med relevant bakgrunn, og ber dei melde seg til teneste hos sin lokale landbruksteneste.