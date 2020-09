Førebur rettsleg prosess

Motvind Nordvest og Runde mot Havsul 1 inviterer til eit spleiselag slik at dei kan førebu ein rettsleg prosess mot Havsul 1, som er eit planlagt vindkraftanlegg mellom Harøya og Aukra. Dei har starta arbeidet med å gå til sak om prosjektet får forlenga fristen for å sette i gang. Men organisasjonane håpar regjeringa avviser søknaden, som dei då meiner blir avslutta for godt.