Førebur avbestilling med Skanska

Prosjektstyret for det nye fellessjukehuset på Hjelset i Molde førebur ein prosess der kontrakten med Skanska blir avbestilt. Bakgrunnen er at Skanska sine kalkylar ligg betydeleg over kalkylane som prosjektleiinga har utarbeidd. Leiar for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan seier det ikkje er tilrådeleg å inngå kontrakt med Skanska. Prosjektstyret arbeider no med ei alternativ framdrift for SNR. Det førebuande arbeidet på tomsta startar likevel som planlagt 14. desember.