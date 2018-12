Forbud mot nydyrking av myrjord

Smøla får ikke noe særskilt unntak for myrdyrking når regjeringa nå vil forby nydyrking av myrjord. Landbruksdepartementet har i dag sendt over et forslag om lovendring som forbyr nydyrking av myr. Det blir strenge krav til dispensasjon. Smølabonde Ole Wegard Gjøstøl Iversen er blant dem som blir rammet og er svært skuffet. – Et forbud tar litt av positiviteten fra oss som er unge. Vi er hele tiden avhengig av å lage nye jord for å øke produksjonen, sier Iversen.