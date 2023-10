Forbruksgjeld øker

Forbruksgjelden til nordmenn økte med 1,8 milliarder kroner i september. Totalsummen er nå 157,7 milliarder kroner, opp 7,4 milliarder fra september i fjor.

Daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon tror gjelden stiger fordi folk sliter med å betale ulike utgifter.

– Økningen i rentebærende kredittkortgjeld kan skyldes at en del velger å nedbetale over tid, slik at de også kan betale andre regninger. Dette sammen med den markante økningen i forbrukslån, tyder på at en del ikke lenger har noe sparepenger å trekke på og dermed må ta opp lån for å dekke ulike utgifter, sier Karstensen.

Totalt har gjelden steget med 7,4 milliarder siden september i fjor. Det er en økning på hele 4,9 prosent.