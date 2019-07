Forbodsskilt sett opp på rasteplass

Forbodsskilta mot å stå parkert i meir enn to timar blei onsdag morgon sett opp på rasteplassen på Skjevlingsneset i Tingvoll. Det er Statens Vegvesen som har bestemt at skilta skal opp, og målet er å få vekk bubilar som står på rasteplassen over lengre tid.