Forbod møter motstand

Eit forbod mot nydyrking av myrjord, møter motstand her i fylket. Alle dei 8 kommunane som har uttalt seg i høyringa, meiner eit forbod vil verke øydeleggande for bøndene. Fylkesmannen konkluderer derimot at eit forbod bør innførast, men vil ha unntak for Smøla, der konsekvensane for gulrotbøndene blir særs stor ved eit totalforbod. Landbruksdirektør Frank Madsøy viser til at ein må verne myrjorda som ein del av god miljøpolitikk.