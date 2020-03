Forbod mot større arrangement

Ålesund kommune innfører forbod mot arrangement og samlingar med over 100 menneske, opplyser kommunen i ei pressemelding. Det gjeld alle, og inkluderer kulturinstitusjonar, utestader og idrettslag. Det betyr at ein totalt kan sleppe inn 100 besøkande på utestader og forsamlingslokalar i kommunen, og areal med ståplassar skal bli gjort om til sitteplassar i den grad dette er mogleg. Er det ikkje mogleg med sitteplassar, skal dei besøkande ha nok areal til at ein kan halde minst ein meter avstand. Ved arrangement med under 100 deltakarar vert det oppmoda å ta omsyn til smittevernet ved å plassere deltakarane så langt frå kvarandre som mogleg, og sørge for grundig reinhald av kontaktpunkt. Dei arrangørane som ynsker ei risikovurdering, kan bruke følgande skjema på Folkehelseinstituttet sin nettstad, og skal bli sendt til korona@alesund.kommune.no for vurdering. Forbodet gjeld frå no og fram til 1. mai.