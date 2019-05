Forbod mot heliumballongar

Ålesund bystyre har vedtatt at det ikkje er lov til å selje heliumballongar på kommunal grunn. – På grunn av miljøomsynet og at kommunen ønsker å bli ein plastfri kommune, vil det ikkje vere mogleg å selje heliumballongar på uteareala som kommunen leier ut til 17. mai og elles i året, skriv kommunen i ei pressemelding. Også i fjor på 17. mai innførte kommunen eit slikt forbod, men då hadde det ikkje tilbakeverkande kraft på dei salsløyva som allereie var gitt. Det same forbodet gjeld i ein rekke kommunar i Møre og Romsdal.