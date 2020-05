Forbereder seg på flom

Sauebøndene langs elva Surna forbereder seg nå på raskt å kunne flytte sauene til trygge områder, dersom elva brått skulle gå over sine bredder. Surna er blant det mest utsatte vassdraga for flom denne våren, og til helga er det meldt varme og sol. Med de store snømengdene i fjellet kan det bli vårflom. I september i fjor ble det akutt flom i Surna etter kraftg regnvær i fjellet og 70 sauer og et par kalver drukna i vannmassene.